Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 31.03-02.04.23

Jever (ots)

Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 19.35 Uhr, in der Bachstraße in Sande stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 24-jähriger Pkw-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diebstahl aus Transporter / Firmenfahrzeug: In der Nacht von Freitag, 31.03.2023 auf Samstag, 01.04.2023, brachen bisher unbekannte Täter die seitliche Schiebetür eines Transporters in dem Nordfrostring in Schortens auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können oder verdächtigen Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Gefährliche Körperverletzung in Diskothek: Am Samstagmorgen gegen 02.20 Uhr kam es nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung, wobei der 23-jährige Beschuldigte dem 21-jährigen Opfer unter anderem mehrfach mit einem Bierglas in das Gesicht schlägt. Das Opfer erleidet diverse Schnittverletzungen im Gesichtsbereich. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten wurde eine unbeteiligte 19-jährige Frau, welche sich unmittelbar daneben befand, ebenfalls durch Faustschläge und Fußtritte verletzt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht: Am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 13.30 Uhr befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Landesstraße L813 von Rispel kommend in Fahrtrichtung Jever. In Höhe Sandelerhorsten kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und zerstörte auf eine Länge von circa 75 Metern die seitliche Berme sowie einen Leitpfosten. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Sattelzug oder Lastkraftwagen handelt. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: Am Samstag, 01.04.2023, gegen 12.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bäderstraße in Wangerland-Hooksiel. Hierbei fuhr ein Pkw mit Anhänger zwischen parkenden Pkw hindurch, wobei es zu einem Zusammenstoß mit einer 51-Jährigen Frau kam. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell