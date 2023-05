Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: versuchter Raub in Rostock

Rostock (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in Rostock Bei der Petribleiche zu einem versuchten Raub. Dabei wurden drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren durch eine Personengruppe von 6 - 10 anderen Kindern/ Jugendlichen bedrängt und zunächst nach Geld gefragt. Im weiteren Verlauf versuchten die Tatverdächtigen, eine mitgeführte Tasche zu entwenden und durchsuchten einen der Geschädigten nach Geld. Das dabei aufgefundene Kleingeld wurde dem Geschädigten belassen. Dann konnten die Geschädigten flüchten. So blieb es bei dem Versuch, da keine Gegenstände entwendet und niemand verletzt wurde. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet. Durch entsprechende Hinweise und die Maßnahmen der Polizeibeamten, konnte im Nahbereich eine Gruppe von sechs Kindern im Alter von 11-13 Jahren deutscher, rumänischer und armenischer Staatsangehörigkeit festgestellt werden, die als Tatverdächtige in Betracht kommen. Die Polizei war kurzzeitig mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Die Tatbeteiligung der festgestellten Kinder und ob es weitere Beteiligte gab, ist nun Bestanteil der Ermittlungen. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Raubes aufgenommen. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

