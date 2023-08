Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstähle aus Garagen

Hildesheim (ots)

Harsum (ame) - In der Nacht 01./ 02.08.2023, 23:00 bis 06:30 Uhr, kam es in Harsum im Bereich Ährenkamp und Kurt-Schumacher-Straße zum Diebstahl hochwertiger Fahrräder. Diese befanden sich in verschiedenen Garagen, zu denen sich die unbekannten Täter unbefugt Zutritt verschafften. Der Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf ca. 6600 Euro. Dank einer guten Vernetzung der Nachbarschaft konnten bereits Hinweise zu möglichen Tätern erlangt werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

