POL-HI: Einbruchdiebstahl in Dachdeckerbetrieb - Täter entwenden Altmetall

Hildesheim (ots) - (ahr) Am Dienstag, den 01.08.2023, entwendeten unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr drei neuwertige Heizkörper, welche sich auf einem Grundstück in Wallenstedt, An der Mainte, befunden haben. Die Täter entfernten sich anschließend mit einem älteren blauen VW-Kombi von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem VW-Kombi geben können, ...

