Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Kyffhäuserland (ots)

Am Samstag, den 03.06.2023, kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden. Der Fahrer einer Honda Gold Wing befährt die L 1034 von Badra kommend in Richtung Kelbra. In einer Linkskurve kommt er mit seinem Krad aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidiert hier mit der Leitplanke. Der Fahrer und der Sozius (Ehefrau) werden hierbei leicht verletzt. Beide verbleiben zur Beobachtung zunächst im KMG Klinikum Sondershausen. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00 Euro.

