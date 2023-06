Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschlafen und Abgehoben

Ilfeld (ots)

Am Samstag, gegen 06:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass auf der B 4, zwischen Ilfeld und Niedersachswerfen, im Bereich Rosensteg, ein PKW im Graben steht.

Bei der Überprüfung bestätigte sich der Sachverhalt. Der vor Ort angetroffene 38-Jährige Fahrzeugführer gab an, dass er übermüdet war und eingeschlafen sei. In der Folge kam ermit seinem PKW von Ilfeld kommend nach links von der Fahrbahn ab,fuhr etwa 50 Meter im Straßengraben, in der weiteren Folge über einen Grabendurchlauf, so dass das Fahrzeug "abhob" und unmittelbar vor der Lichtzeichenanlage am Bahnübergang Rosensteg zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

