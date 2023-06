LPI-NDH: In Gartenlaube eingebrochen

Nordhausen (ots) - In der Johannes-Thal-Straße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einsatz für Rettungskräfte. Der Auslöser hierfür war eine Heizdecke. Diese entzündete sich vermutlich im Betrieb auf einer Matratze und verrauchte nachfolgend die Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Wohnung geräumt werden . Glücklicherweise blieben Personenschäden aus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

