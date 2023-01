Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl von Baustelle

Borken (ots)

Baustrahler und Kabel haben Unbekannte in Borken von einer Baustelle entwendet. Der Tatort liegt an der Ahauser Straße, wo das Geschehen am Mittwoch zu Tage trat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell