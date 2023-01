POL-BOR: Bahnhof Reken - Täter nach versuchtem Raub festgenommen

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Kirchplatz; Tatzeit: 02.01.23, 17.00 Uhr, bis 03.01.23, 07.35 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 12.000 Euro richteten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag am KULT-Gebäude an. Dort war eine Scheibe durch Würfe mit einem harten Gegenstand beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

