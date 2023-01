Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Scheibe vom KULT beschädigt

Hoher Schaden

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Kirchplatz; Tatzeit: 02.01.23, 17.00 Uhr, bis 03.01.23, 07.35 Uhr;

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 12.000 Euro richteten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag am KULT-Gebäude an. Dort war eine Scheibe durch Würfe mit einem harten Gegenstand beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell