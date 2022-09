POL-HX: In einer Nacht 27 Autos in Höxter beschädigt

Höxter (ots) - Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Höxter. Unbekannte haben am Montag, 12. September, in Höxter im Bereich Triftweg mehrere Kanaldeckel ausgehoben. Die Taten müssen sich in dem Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 18 Uhr ereignet haben. Insgesamt sieben Ablaufgitter haben die unbekannten Täter in den Straßen "Triftweg" und "An den Birnenbäumen" ausgehoben und ...

mehr