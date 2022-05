Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Zu geringer Abstand führt zu Unfall - Radfahrer leicht verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Samstag gegen 10.40 Uhr fuhren ein 83-jähriger Korschenbroicher Autofahrer und ein 87-jähriger Radfahrer aus Willich auf der Weberstraße in Richtung Anrath. In einer Engstelle überholte der Pkw-Fahrer den Radfahrer. Dabei kam es zum Kontakt zwischen beiden, und in der Folge stürzte der Radfahrer. Der 87-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Appell an dieser Stelle: Wenn Sie als Autofahrer innerorts einen Radfahrenden überholen, müssen Sie einen Seitenabstand von 1,5 Metern einhalten. Wenn dies nicht möglich ist, dürfen Sie nicht überholen. /wg (440)

