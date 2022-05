Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Wohnmobil gestohlen

Willich (ots)

Zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag 15.00 Uhr, stahlen Unbekannte von der Straße 'Am Büttgerwald' in Schiefbahn ein Wohnmobil der Marke Weinsberg. Das Wohnmobil mit KK-Kennzeichen stand auf dem Gelände eines leerstehenden Hauses. Der oder die Täter öffneten zunächst gewaltsam das Tor zum Gelände und brachen dann in das Haus ein. Hier fanden sie den Schlüssel zu dem Wohnmobil. Ein Zeuge beobachtete zwischen 09.00 und 10.00 Uhr am Sonntagmorgen ein größeres Fahrzeug auf der Straße. Ob es sich dabei um das Wohnmobil handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo in Dülken ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils und auf mögliche Tatverdächtige geben? Meldungen bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (439)

