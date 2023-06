Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Samstagnacht mehrere Trunkenheitsfahrten im Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Den Anfang machte gegen 01:15 Uhr in Heiligenstadt ein 21 jähriger Fahrzeugführer. Ein Drogenvortest verlief positiv, zudem war die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 01:35 Uhr folgte ein 35 Jähriger, ebenso in Heiligenstadt. Dieser erreichte einen Testwert von 2,13 Promille und muss somit seinen Führerschein abgeben. Zuletzt wurde ein 42 Jähriger gegen 04:00 Uhr in Bodenrode-Westhausen kontrolliert und bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,86 Promille festgestellt. Neben dem Bußgeld von mindestens 500,- Euro erwartet diesen Fahrzeugführer auch mindestens ein Monat Fahrverbot.

