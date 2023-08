Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Wülfingen

Hildesheim (ots)

(hem) Am 31.07.2023 gegen 13:35 Uhr ist es auf der Calenberger Straße (B 3) in 31008 Elze, Ortsteil Wülfingen, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines Sattelzuges kommt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit diversen Leitpfosten sowie mit einem Verkehrsschild. Nach kurzer Begutachtung des Schadens entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/9303-0 in Verbindung zu setzen.

