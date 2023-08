Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rheden und Gronau

Hildesheim (ots)

(bur) Am 01.08.2023 ereignete sich gegen 08:25 Uhr auf der L 480 zwischen Rheden und Gronau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Fahrer aus Nordstemmen befuhr in Begleitung einer 21 jährigen Alfelderin die Landstraße aus Alfeld kommend in Richtung Gronau. Auf Höhe der Abzweigung zur K 415 überholte er mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn einen Lkw und kam aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Hierbei kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum bis er schließlich im Graben zum Stehen kam. Beide Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Während die 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde, musste der Fahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt werden. Es waren 19 Feuerwehrkräfte der Samtgemeinde Leinebergland, drei Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei Elze und die Straßenmeisterei Gronau eingesetzt. Die L 480 musste bis 13:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter T. 05068-93030 in Verbindung zu setzten. Gerade der Fahrer des Lkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

