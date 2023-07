Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Flüchtiger Dieb gestellt - Polizei setzt Hubschrauber und Diensthund bei Fahndung ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 34-jähriger Mann entwendete am späten Samstagabend (29.07.2023), gegen 22:00 Uhr, eine Geldkassette samt Inhalt aus einem Sonnenstudio in der Herbert-Quandt-Straße und ergriff mit dem Diebesgut die Flucht. Die Polizei fahndete anschließend mit mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber und mit Unterstützung von Diensthundeführern nach dem Täter. Ein Diensthund stöberte ihn kurze Zeit Später in einem Gebüsch im Nahbereich des Tatortes auf.

Nach vorliegenden Erkenntnissen betrat der Beschuldigte das betroffene Sonnenstudio während der Öffnungszeit und entwendete in einem unbeobachteten Moment eine verschlossene Geldkassette aus dem Kassenbereich, in der sich eine niedrige dreistellige Bargeldsumme befand. Auf die Geräusche, die er dabei verursachte, wurde eine Angestellte aufmerksam. Anschließend nahm diese wahr, wie der Dieb das Sonnenstudio fluchtartig samt Geldkassette verließ. Die Frau verfolgte ihn kurzzeitig bis in das Naherholungsgebiet "Müggelsee", wo sie ihn aus den Augen verlor.

Die Angestellte sowie ein weiterer Zeuge zeigten den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten den Bereich, in welchen der Beschuldigte hineingelaufen ist. Das Gebiet wurde umstellt und ein Polizeihubschrauber suchte das Terrain aus der Luft ab, was vorerst nicht zum Auffinden des Flüchtigen führte. Ein Diensthund hatte anschließend mehr Erfolg. Er spürte in einem dichten Gebüsch zunächst die Geldkassette und unmittelbar danach den 34-jährigen Beschuldigten auf, der sich dort versteckt hatte.

Der Mann, der aus dem europäischen Ausland kommt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen.

Da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorlag, wurde der 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Eventuelle Presseanfragen in Zusammenhang mit dem Haftbefehl sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Osnabrück zu richten.

Die Ermittlungen der Polizei Hildesheim wegen Diebstahls dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell