POL-HI: Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth

BAD SALZDETFURTH (hue) - Aufgrund diverser Straßenschäden wurde auf einem Teilstück der Landesstraße 492 zwischen der Einmündung der zur örtlichen Mülldeponie und dem Ortseingang Heinde eine reduzierte zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h angeordnet.

Zur Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung setzte das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth am heutigen Nachmittag ein mobiles Radargerät ein und konnte so innerhalb des Messzeitraumes 36 Verstöße im Bereich eines punktebewährten Bußgeldes (Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 21 Km/h und mehr) registrieren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 91 Km/h. Auf die fahrzeugführende Person kommt ein Bußgeld in Höhe von 320,- EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Geschwindigkeitsüberschreitungen stellen weiterhin eine der Hauptunfallursachen dar. Insbesondere Straßen mit schlechtem baulichen Zustand tragen nicht nur unerheblich zu einer Erhöhung der Gefährdung bei. Kontinuierliche Geschwindigkeitsüberwachungen werden daher im gesamten Zuständigkeitsbereich folgen.

