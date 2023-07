Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 28.07. - 30.07.2023

Hildesheim (ots)

Roller aufgefunden - Eigentümer zu einem Roller gesucht

Am Samstag, dem 29.07.2023 gegen 13:00 Uhr, wird am Kieswerk in Brüggen ein herrenloser Roller aufgefunden, der an einem dortigen Seitenrand eines Schotterweges an der L480 zwischen zwei Seen abgestellt wurde. Es handelt sich dabei um einen weißen Roller mit orangenen Akzenten der Marke "Explorer Speed". Das Kennzeichen sowie einzelne Fahrzeugteile sind entfernt worden. Da der Roller bislang nicht zugeordnet werden konnte, werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft des Rollers machen können. (Siehe beigefügte Fotoaufnahme.)

Verkehrsunfallflucht am Elzer Freibad - Zeugenaufruf

Am Sonntag, dem 30.07.2023, kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Elze.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ausparken auf dem Parkplatz beim Elzer Freibad einen dortigen Poller. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand nach zivilrechtlichen Streitigkeiten

Ein 50-Jähriger aus Litauen hielt am Freitagabend, dem 28.07.2023, mehrere Streifenwagenbesatzungen aus Elze, Alfeld und Hildesheim in Atem.

Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei aufgrund von zivilrechtlichen Streitigkeiten zwischen einer 61-jährigen Gronauerin und zwei litauischen Staatsbürgern in die Barfelder Hauptstraße in Gronau gerufen.

Vor Ort trafen die Beamten auf zwei alkoholisierte Litauer und versuchten zwischen der 61-Jährigen und den Litauern zu vermitteln. Aufgrund von Sprachbarrieren erwies sich dieses jedoch als schwierig. Hierbei zeigten sich der 50-jährige und 45-jährige Litauer unkooperativ und wollten sich zunächst nicht ausweisen. Im weiteren Verlauf verweigerten beide abermals das Verlassen des Hauses, woraufhin sich der 45-Jährige in das Treppenhaus setzte und sich weigerte aufzustehen. Bei dem Versuch, den 45-Jährigen aufzurichten und zum Verlassen des Hauses zu bewegen, rannte der 50-Jährige bedrohlich auf eine Beamtin zu. Nachdem dieser durch den Beamten zu Boden gebracht wurde, leistet der 50-Jährige aktiven Widerstand und wehrte sich vehement gegen die Fixierung. Hierbei schlug der Mann dem Beamten gegen die Schläfe, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Erst nach Hinzuziehung von weiteren Unterstützungskräften aus Alfeld und Hildesheim gelang es den 50-Jährigen unter Kontrolle zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen. Anschließend wurde er zur Wache nach Hildesheim verbracht. Nach einer Blutprobenentnahme wurde er bis zum Samstagmorgen in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da der 50-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Sicherheitsleistung erhoben.

Der alkoholisierte 45-Jährige wurde ebenfalls zur Wache nach Hildesheim verbracht und bis zum Samstagmorgen in einer Gewahrsamszelle untergebracht, da er die polizeiliche Maßnahme massiv störte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Sonntag, den 30.07.2023, führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 70 km/h-Zone durch. Insgesamt ahndeten die Beamten 10 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit betrug 94 km/h. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

