Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Nächtliche Reifendiebstähle in Wissingen

Bissendorf (ots)

Im Meisenweg, an zwei Adressen im Blumenesch und in der Straße Wacholderhain wurden vor dem Wochenende insgesamt etwa 20 Kompletträder für Pkw entwendet. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Einzeltäter für die Diebstähle verantwortlich sein könnte. Im Wacholderhain soll der Unbekannte am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr gestohlen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf annähernd 10.000 Euro geschätzt. Umfang und Gewicht des Diebesgutes lassen auf einen Abtransport mittels Kraftfahrzeug schließen. Die Diebstähle ereigneten sich aus Garagen, Geräteschuppen und aus Carports. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell