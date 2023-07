Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Unfallverursacher alkoholisiert

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - Am Samstag den 29.07.2023 ist es gegen 12:16 Uhr auf der B 243 zwischen Nette und Söder, dem Weinberg, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Kradfahrerin gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 53-jähriger Bad Salzdetfurther mit seinem PKW VW Golf den Weinberg von Nette in Richtung Söder. In der ersten Linkskurve kam der PKW-Führer ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der entgegenkommenden 34-jährigen Kradfahrerin aus Ilsede. Durch den Unfall zog sie sich Verletzungen an dem Arm und Rücken zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus transportiert.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Neben zwei Streifenwagen des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth waren zwei Rettungswagen, eine Notärztin, ein Rettungshubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Nette und Bockenem, zwei Abschleppwagen sowie die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Zur medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme war die Bundesstraße ca. 3 Stunden gesperrt, weshalb es zu entsprechenden Beeinträchtigungen gekommen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell