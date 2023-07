Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Informationsstand der Polizei in Sibbesse

Hildesheim (ots)

SIBBESSE - (wun) Zum Abschluss der Präventionswoche mit dem Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" richtete die Polizei Alfeld am Freitag, den 28.07.2023, einen Informationsstand in Sibbesse ein. Gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizei Hildesheim wurde in den Räumlichkeiten des Volksbank ServiceCenters sowie vor dem Netto Markt über aktuelle Betrugsmaschen aufgeklärt. Im Anschluss an den Einkauf oder das Bankgeschäft konnte sich die Kundschaft über die zahlreichen Gefahren am Telefon, im Internet oder an der Haustür informieren. Begleitend zu den aufklärenden Gesprächen wurden Informationsbroschüren verteilt.

Von Montag bis Freitag wurden in dieser Woche verschiedene Präventionsveranstaltungen zum Schutz vor den Betrugsarten zum Nachteil von zumeist älteren Menschen durchgeführt. Abschließend kann am Ende der Präventionswoche gesagt werden, dass die Aktionen der Polizei auf eine positive Resonanz stießen. Eine Vielzahl an interessierten Personen wurde an wichtige Verhaltenshinweise erinnert und nahm den Impuls entgegen, sich mit ihren Verwandten über das Thema zu unterhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell