Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heyersum - Unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr gefahren

Hildesheim (ots)

Heyersum, K507 (mak). Am 28.07.2023, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Ortschaft Heyersum, K507, etwa in Höhe der St.- Aubin-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Führer eines Pkw der Marke Renault beabsichtigte die K507, aus Richtung Nordstemmen kommend, in Richtung B1 zu fahren. An genannter Örtlichkeit gelangt er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Pkw der Marke Opel. In dem Opel befanden sich eine Fahrschülerin, sowie ein Fahrlehrer, die beide durch den Unfall leicht verletzt wurden. Es stellte sich vor Ort heraus, dass der Führer des Renault eine erhebliche Menge an Alkohol konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Zudem konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass dem Unfallverursacher zum Zeitpunkt des Unfalls ein Fahrverbot auferlegt worden war. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

