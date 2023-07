Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf einer Landesstraße im Kreis Elze

Hildesheim (ots)

(hem). Am 27.07.2023 gegen 13:30 Uhr ist es auf der Landesstraße 482 in 31008 Elze / OT Esbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Salzhemmendorf verliert aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stößt so mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen. Im entgegenkommenden Pkw befindet sich ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Elze, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Seine 54-jährige Beifahrerin erleidet ebenso wie der 20-jährige Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Der entstandene Gesamtschaden wir auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die L 482 wird für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Vor Ort waren 10 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Esbeck sowie drei Rettungswagen. ein Notarzt und zwei Funkstreifenwagen der Polizei Elze und Hildesheim im Einsatz.

