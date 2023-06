Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, K5367 - Verkehrsunfall

Meißenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin den Ahornweg (Panzerstraße) aus Richtung Friesenheim kommend in Richtung der L75. Gegen 14:30 Uhr kam es an der Kreuzung zur Schutterzeller Straße zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten 27-jährigen Lastwagen-Fahrer. Der Peugeot wurde von dem Lastwagen mit der linken Vorderseite erfasst, durch den Aufprall nach links abgewiesen und kam etwa 20 Meter in einem Feld zum Stehen. Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Räumung der Unfallstelle vor Ort. Der Wagen musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Ob ein Flurschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt.

