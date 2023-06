Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Eine verletzte Motorradfahrerin war die Folge eines Verkehrsunfalles am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr. Ein 60-jähriger Dacia Fahrer war auf der L83 aus Richtung Schwarzenbach unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die B500 abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer heranfahrenden Motorradfahrerin. Durch den Aufprall kommt die 54-Jährige Honda-Lenkerin zu Fall. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Baden-Baden verbracht.

