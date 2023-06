Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Wohnmobils in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 04. Juni 2023, gegen 13:50 Uhr, geriet in der Munderloher Straße in Hatten aus bisher ungeklärter Ursache ein auf einer Hofeinfahrt abgestelltes Wohnmobil in Vollbrand. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhatten und Sandhatten, die mit 8 Einsatzfahrzeugen und 36 Feuerwehrbediensteten vor Ort waren, konnte das Feuer gelöscht werden. Die Schadenshöhe wurde auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

