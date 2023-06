Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der A 1 im Bereich Emstek, LK Cloppenburg

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02.06.2023, meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 23:15 Uhr einen Pkw, der die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Cloppenburg in Fahrtrichtung Osnabrück in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Kurz vor der Anschlussstelle Cloppenburg konnte der Pkw auf einem Parkplatz, der sich in der Gem. Emstek befindet, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, ein 34-jähriger Osnabrücker, Atemalkoholgeruch aufwies. Ein entsprechender Test ergab dann einen Wert von 0,96 Promille, weshalb auf Grundlage des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens beim Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

