POL-NOM: Diebstahl von Grundstückseinfriedung/ Zaunmatten

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan. Zeitraum: Sonntag, 04. Dezember 2022, 15:00 Uhr bis Montag, 05. Dezember 2022, 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte ein Grundstück Am Plan- gegenüber dem dortigen DRK- Kindergarten- auf und man entwendete einen 20m Stabmattenzaun. Die Zaunmatten haben das Maß von 2,50m Länge und 0,90m Höhe, Farbe grün, im Wert von ca. 500.-Euro. Eventuell haben Anwohner aus der Straße Am Plan oder Spaziergänger verdächtige Personen mit einem Transporter oder PKW mit Anhänger am Tatort wahrgenommen. Diese Zeugen mögen sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200 oder bei der Polizeistation in Kreiensen, Tel. 05563 999130, melden.

