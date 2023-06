Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Colnrade mit drei verletzten Personen +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zwei Frauen wurden am Donnerstag, 01. Juni 2023, 19:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Colnrade schwer verletzt. Ein siebenjähriges Mädchen erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 44-jährige Frau aus Stolzenau mit einem Audi die Hauptstraße von Colnrade in Richtung Holtorf. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Opel einer 34-Jährigen aus Wildeshausen zusammen. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und stark beschädigt zum Stillstand.

Die Frauen erlitten schwere Verletzungen, waren aber ansprechbar. Im Opel erlitt die siebenjährige Tochter der Wildeshauserin zudem leichte Verletzungen. Alle wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell