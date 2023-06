Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Verkehrsunfall in Hude gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 15:20 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Parkstraße in Hude beobachtet haben.

Zur Unfallzeit befuhr ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad die Parkstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe eines Hörstudios fiel er mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten VW, an dem der Lack beschädigt wurde. Trotz des entstandenen Schadens setzte der Mann seine Fahrt fort.

Er war unterwegs mit einem türkisfarbenen Hollandrad, an dessen Lenker sich ein Schloss befand. Der Fahrer hatte kurze, braune Haare und wurde als "jung" beschrieben. Damit war ein Alter von unter 30 Jahren gemeint.

Wer weitere Hinweise zum Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

