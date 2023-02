Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto prallt gegen Abschlepplaster (27.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Totalschaden ihres Autos verursacht hat eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Straße "Spittelbronner Weg". Eine 40-jährige Renault Scenic Fahrerin kam mit ihrem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie gegen einen abgestellten Abschleppwagen prallte. Dabei verfing sich der Renault so heftig unter der Ladepritsche des Lasters, dass das Auto nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert hatte. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10.000 Euro. Am Abschleppfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

