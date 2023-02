Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall auf der Lauterbacher Straße- rund 9.000 Euro Blechschaden

Schramberg (ots)

Ein Blechschaden in Höhe von 9.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Lauterbacher Straße und der Leibbrandstraße ereignet hat. Ein 68-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr auf der Lauterbacher Straße aus Richtung Geißhaldenstraße herkommend und bog an der Kreuzung nach links auf die Leibbrandstraße ab. Hierbei prallte der Mann mit einem Opel Corsa eines 49-Jährigen zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigen Lauterbacher Straße von der Tösstraße herkommend unterwegs war. Durch die Kollision werden beide Wagen beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden am VW auf etwa 3.000 Euro und am Opel auf ungefähr 6.000 Euro.

