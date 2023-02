Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht

Rottweil (ots)

Ein 49-Jähriger ist am Samstagmittag betrunken Auto gefahren und hat auf der Kreisstraße 5562 zwischen Dietingen und Irslinger Kreuz einen Unfall verursacht. Gegen 13.30 Uhr fuhr der Mann mit einem VW Golf von Dietingen kommend auf der K 5562 in Richtung Irslinger Kreuz. Hierbei kam er rechts von der Straße ab und geriet auf der dortigen Böschung ins Schlingern. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Wagen mehrfach, prallte gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Straße, wo er linksseitig in einem Gefälle zum Stehen kam. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Umfall und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am VW entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Im Zuge der Überprüfung des Golf-Fahrers stellten die bei der Unfallaufnahme eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Nach einer vorgenommenen Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 49-Jährige nun für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

