POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schussabgabe aus Schreckschusspistole in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Eine Zeugin hat am Mittwoch, 31. Mai 2023, gegen 13:20 Uhr, die Polizei verständigt, weil sie in der Gartenstraße in Wildeshausen Schüsse gehört hatte.

Die alarmierten Beamten der Polizei stellten auf einer Auffahrt in der Gartenstraße abgefeuerte Kartuschen von Schreckschusswaffen fest. Für die Abgabe der Schüsse war ein Mann verantwortlich, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in seiner Wohnung befand und auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. In dieser trafen die Beamten auf den stark alkoholisierten Bewohner und fanden neben zwei Schreckschusspistolen und Munition auch geringe Mengen Marihuana.

Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

