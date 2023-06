POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Oldtimer am Sielingsee entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 15:20 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Parkstraße in Hude beobachtet haben. Zur Unfallzeit befuhr ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad die Parkstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe eines Hörstudios fiel er mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten VW, an dem der Lack beschädigt ...

