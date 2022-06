POL-PDPS: Todesfall im Badeparadies Zweibrücken

Pirmasens (ots) - Am 16.06. wurde folgende Pressemeldung veröffentlicht: "Am 15.06.2022 um 12:45 Uhr parkte die 27-jährige Fahrzeughalterin ihren schwarzen Audi A1 in der Kreuzgasse in Pirmasens. Um ca. 14:30 Uhr bemerkte diese eine verdächtige Person, die ziemlich nah am Kofferraum ihres Fahrzeuges stand. Sie ging zu ihrem PKW und stellte fest, dass im Bereich des ...

mehr