POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer (Wildeshausen)

Am Sonntag, 04.06.2023, wurde durch eine Besatzung des Polizeikommissariats Wildeshausen gegen 02:30 Uhr ein Radfahrer auf der Visbeker Straße kurz vor Feldstraße in Wildeshausen festgestellt, der mit dem unbeleuchteten Fahrrad die Straße unter Ausnutzung der gesamten Straßenbreite in Schlangenlinien befuhr. Im Rahmen der dann folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der offensichtlich stark alkoholisierte 28-jährige Wildeshauser im Vorfeld bereits gestürzt sein musste. Er wies u. a. behandlungsbedürftige Verletzungen am Kopf auf und wurde anschließend zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Hier erfolgte dann auch aufgrund einer festgestellten Atemalkoholkonzentration von 2,2 Promille die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

