POL-OG: Offenburg - Ladendetektiv verletzt

Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Gewerbepark Cite zu einem Brand in einem Elektromarkt. Gegen 2 Uhr soll der Brandalarm durch Flammen in den Büroräumlichkeiten ausgelöst worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Weiterhin soll eine ausgelöste Sprinkleranalage zu einem Wasserschaden in einem der Büroabteile geführt ...

mehr