Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Fahrzeugbrand

Lahr, Mietersheim (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine 63-jährige Person die B 415 in Richtung Lahr, als der Pkw angefangen haben soll zu rauchen. Gegen 22 Uhr soll ein anderer Verkehrsteilnehmer auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht haben. Daraufhin soll das Fahrzeug weit entfernt von anderen Autos bei dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Straße "Im Götzmann" abgestellt worden sein. Der Daimler-Benz fing schließlich an zu brennen und wurde von der Feuerwehr Lahr gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand. /jo

