Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Unfall mit Fahrerflucht

Bietigheim (ots)

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr auf der B3 von Rastatt kommend in Richtung Ettlingen. An der Kreuzung B3/K3737 bog er in Richtung Bietigheim ab. Hierbei kam er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem auf einer Verkehrsinsel stehendem Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurde das Verkehrsschild aus seiner Fassung gerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der Verantwortliche konnte von den Beamten des Polizeireviers Rastatt ermittelt werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell