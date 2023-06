Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Verkehrszeichen beschädigt, Polizei bittet um Hinweise

Baden-Baden (ots)

Wie von einem Mitarbeiter der Stadt Baden-Baden am Dienstag festgestellt wurde, sind entlang der Schwarzwaldhochstraße, beginnend vom Zimmerplatz, auf einer Strecke von circa vier Kilometern bergwärts, insgesamt sieben Verkehrszeichen beschädigt und am jeweiligen Standrohr abgesägt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Verkehrszeichen mit einer ausgeschilderten Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Stundenkilometer am Sonntag vor einer Woche (11. Juni) noch intakt gewesen. Die Schilder wurden teilweise an der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite sowie in dortigen Brombeerhecken aufgefunden. Der verursachte Sachschaden ist bei mehreren Tausend Euro anzusiedeln. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, unter der Telefonnummer: 07221 32172 um Kontaktaufnahme.

