POL-OG: Achern - Schildkröte nimmt am Straßenverkehr teil

Lahr (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der Lotzbeckstraße zu einer Kollision, bei dem eine 42-jährige Autofahrerin bei der Durchfahrt drei Fahrzeuge beschädigte, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Die Ford-Lenkerin soll gegen 20:40 Uhr möglicherweise während der Fahrt mit einem Insassen in Streit geraten und hierdurch abgelenkt worden sein. Eines der parkenden Fahrzeuge wurde durch die Kollision auf ein ...

