POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Zweiradfahrer

Horhausen (ots) - Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme auf einer Veranstaltung in Horhausen wurden die aufnehmenden Beamten gegen 00:00 Uhr auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Der Fahrzeugführer konnte schließlich an seiner Wohnanschrift in Güllesheim angetroffen werden. Der Beschuldigte stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Rahmen der ...

mehr