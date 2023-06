POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Anhausen (ots) - In der Nacht auf den 07.06.2023 zwischen 03:45 Uhr - 04:52 Uhr kam es in Anhausen in der Fichtenstraße zu einem Einbruch in einen Dachdeckerbetrieb. Zwei unbekannte Täter brachen zunächst das Schloss der Einfahrtsschranke auf und befuhren das Grundstück mit einem weißen VW-Bus, neueren Modells mit zwei angebrachten Dachträgern und großem Anhänger. Auf dem Gelände wurden dann circa 200-300 Meter ...

mehr