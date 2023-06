Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Dachdeckerbetrieb

Anhausen (ots)

In der Nacht auf den 07.06.2023 zwischen 03:45 Uhr - 04:52 Uhr kam es in Anhausen in der Fichtenstraße zu einem Einbruch in einen Dachdeckerbetrieb. Zwei unbekannte Täter brachen zunächst das Schloss der Einfahrtsschranke auf und befuhren das Grundstück mit einem weißen VW-Bus, neueren Modells mit zwei angebrachten Dachträgern und großem Anhänger. Auf dem Gelände wurden dann circa 200-300 Meter Dachrinnen aus Zink entwendet. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden zuvor an einem in Raubach abgestellten Pkw entwendet. Der genutzte Anhänger wurde offensichtlich ebenfalls im Vorfeld der Tat entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

