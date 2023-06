Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hinweise gesucht: Unfallverursacher flüchtet mit beschädigtem Audi

Wissen (ots)

Am Abend des 08.06. (Fronleichnam) kommt es gegen kurz vor 21:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 62 zwischen Wissen und Nisterbrück. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, befuhr ein bislang unbekannter Audi-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen, und überholt dabei ein anderes Fahrzeug. Im Zuge des Überholvorgangs kommt es zu einer seitlichen Berührung der beiden PKW, wodurch sich das überholte Fahrzeug dreht, und in die Schutzplanke einschlägt. Der Verursacher entfernt sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem verbliebenen Fahrzeug entsteht Totalschaden. An dem Fahrzeug des Unfallverursacher dürfte ein deutlicher Unfallschaden zu finden sein. Es könnte sich um einen weißen Audi handeln.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Fahrzeugführer bitte an die Polizei Betzdorf (02741 9260) oder Wissen (02742 9350).

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell