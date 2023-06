Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle der PI Neuwied an der B42

Neuwied (ots)

Am 08.06.2023 führte die PI Neuwied eine Verkehrskontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs an der B42 auf dem sog. Parkplatz am Jahnplatz durch. Da es sich um eine Kontrolle im Zusammenhang mit einer Harley-Davidson-Veranstaltung in Hessen handelte kam auch spezialisierte Kontrollkräfte zum Einsatz. Insgesamt wurden rund 80 Motorräder einer Kontrolle unterzogen. Es wurden zwei Strafanzeigen und rund 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt. Für sechs Fahrzeuge war die Fahrt an Ort und Stelle beendet, für eines davon wurde ein Gutachten angeordnet.

