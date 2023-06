Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrerin unter BtM-Einfluss, mehrere Verkehrsunfälle, Ladendiebstahl durch Familienmitglieder, Eier aus fahrendem PKW geworfen, versuchter Fahrraddiebstahl

Elkenroth, Alsdorf, Kirchen, Herdorf (ots)

Am Mittwoch, den 07.06.2023 wurden durch Beamte der PI Betzdorf bei einer 36-jährigen Fahrerin eines Nissan im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Elkenroth drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Eine Drogentest bestätigte den Verdacht. Es wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weiterhin wurden im Fahrzeug noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die bereits polizeibekannte Frau erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Am Mittwoch, den 07.06.2023 gegen 14:15 Uhr beabsichtigte ein 88-jährige Fahrer eines Nissan von der "Hauptstraße" in Alsdorf nach links in die "Boelstraße" abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch den bevorrechtigten Ford eines 25-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von geschätzten 3000EUR.

Am Mittwoch, den 07.06.23 um 19:30 kam es zu einem Ladendiebstahl im Kaufland in Kirchen. Die 29-jährige Beschuldigte stiftete ihre 47-jährige Schwester zum Ladendiebstahl an, welche wiederum ihre 10-jährige Nichte mit der Tatausführung "weiter beauftragte". Das Kind wurde bei dem Diebstahl von ihrem 26-jährigen Cousin gedeckt. Die Tat wurde jedoch von dem Ladendetektiv beobachtet. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Am Mittwoch, den 07.06.2023 wurde gegen 21:30 Uhr aus einem schwarzen Peugeot heraus im Stadtgebiet Herdorf während der Fahrt u.a. auf Passanten Eier geworfen. Glücklicherweise wurde niemand hierdurch verletzt. Ein 19-jähriger Mann konnte als Verantwortlicher ermittelt werden.

Am Mittwoch, den 08.06.2023 ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der "Hauptstraße" in Kirchen. Ein aus Richtung Herkersdorf kommender 50-jähriger Fahrer eines BMW fuhr an mehreren ordnungsgemäß geparkten PKWs vorbei, während diesem eine 24-jährige mit ihrem VW entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel, wodurch geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand.

Am Mittwoch, den 07.06.2023 um 21:05 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer (VT) einen Mann, welcher mit einem Seitenschneider auf dem Netto-Parkplatz in Kirchen versuchte, das Schloss eines E-Bikes aufzubrechen. Nachdem der VT gehupt hatte, brach der Mann sein Vorhaben ab und flüchtete fußläufig. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte ein 41-jähriger Mann aus der VG Betzdorf-Gebhardshain, auf den die übermittelte Personenbeschreibung zutraf, in Tatortnähe durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf angetroffen werden. Da der Mann die Personalienangabe verweigerte, wurde dieser auf die Dienststelle verbracht. Da dessen Fingerabdrücke bereits im polizeilichen Informationssystem hinterlegt waren, konnten dessen die Personalien des Mannes schnell ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

