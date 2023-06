Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht EDEKA Parkplatz

Linz/Rhein (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz des EDEKA Marktes zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher anschließend ohne seine Beteiligung mitzuteilen weggefahren ist. Beim Rangieren dürfte dieser zuvor einen anderen PKW , VW Polo, an dessen hinteren Stoßstange touchiert und beschädigt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-9430 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell